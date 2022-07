Brytyjski resort obrony: ukraińska kontrofensywa w Chersoniu nabiera tempa

Ukraina wykorzystała swoją nową artylerię dalekiego zasięgu do uszkodzenia co najmniej trzech mostów na Dnieprze, wykorzystywanych przez Rosję do zaopatrywania kontrolowanych przez siebie obszarów. Jeden z nich, 1000-metrowy Most Antonowski w pobliżu miasta Chersoń, został uszkodzony w ubiegłym tygodniu. Ukraina uderzyła w niego ponownie w środę i jest bardzo prawdopodobne, że przeprawa nie nadaje się do użytku.