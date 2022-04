Masakra w Buczy na zdjęciach

W powietrzu unosi się zapach rozkładających się ludzkich ciał. Zwłoki leżą wszędzie - na ulicach, chodnikach, w ogródkach. Niektóre od tygodni. Na terenie miejscowej cerkwi znajduje się masowy grób. Ze świeżo rozkopanej ziemi wystają stopy, dłonie i twarze zabitych. To wstrząsający obraz masakry dokonanej przez rosyjskich żołnierzy w podkijowskiej Buczy. Zdecydowaliśmy się je opublikować, by ukazać skalę tej zbrodni.

Po wycofaniu się wojsk rosyjskich z podkijowskich miejscowości wkroczyli do nich ukraińscy żołnierze. Wjeżdżali na czołgach i pojazdach opancerzonych, na których powiewały niebiesko-żółte flagi. Sukces był jednak przepełniony goryczą. To, co ujrzeli na odbitych z rąk okupanta terenach, było wstrząsające.