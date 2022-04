"Obraz totalnego zniszczenia". Relacja reportera TVN24 z Buczy

"To wszystko byli cywile"

- Oni chcieli stąd wyjechać, ale przejeżdżała tędy rosyjska kolumna. Przepuścili ich i zaczęli strzelać z karabinu maszynowego. Dwójka dzieci i mama. W środku był jeszcze tata. Był ranny w nogę, ale udało się go zabrać do Kijowa. Strzelali też w następny samochód. Zabili mężczyznę, ale kobietę udało się zabrać do szpitala - opowiadała kobieta.

Wściekłość

Walka o Buczę była zacięta. W końcu ukraińskie wojska odbiły miasto. Ukraińscy żołnierze są wściekli przez to, co zobaczyli po walce. - Zobaczcie sobie, co to jest ten ruski mir, jak oni to mówią. My tu ich nie zaprosiliśmy, my broniliśmy swojej ziemi. Żyjemy tu i tu umrzemy. To jest koszmar. To zwyrodnialcy, nie ludzie. Bardzo dużo cywilów tu zginęło. Mogliby spróbować z naszym wojskiem. Ich wojsko jest żadne, skoro siłę pokazują na cywilach - mówił jeden z ukraińskich żołnierzy, których ekipa TVN24 spotkała w Buczy.