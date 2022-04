Rosyjskie zbrodnie pod Kijowem. Ukraińskie władze publikują dane osobowe żołnierzy

W Buczy, Irpieniu i Hostomlu, położonych pod Kijowem, odkryto setki ciał cywilów, zamordowanych przez rosyjskich żołnierzy, którzy przez tygodnie okupowali te miejscowości. Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz opublikował w niedzielę wieczorem na Facebooku listę rosyjskich formacji wojskowych, które w ocenie strony ukraińskiej dokonały masakr ludności cywilnej. Z kolei ukraiński wywiad wojskowy opublikował dane osobowe ponad 1600 rosyjskich żołnierzy. Nasze służby wywiadowcze konsekwentnie ustalają informacje na temat rosyjskich najeźdźców i morderców. Każdy z nich otrzyma w swoim czasie to, na co zasłużył - zapewnił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Wywiad wojskowy Ukrainy opublikował dane osobowe ponad 1600 rosyjskich żołnierzy z 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych 35. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego. To jedna z formacji, które brały udział w masakrze ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy.

Rosyjskie zbrodnie pod Kijowem

Po tym, jak rosyjskie wojska zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszły siły ukraińskie, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami. Doniesienia o zbrodniach napływają z Buczy, Irpienia, Hostomla, a także innych miejscowości.

"Poprzednio takich rzeczy dopuszczały się oddziały SS"

"Nasze służby wywiadowcze konsekwentnie ustalają informacje na temat rosyjskich najeźdźców i morderców. Każdy z nich otrzyma w swoim czasie to, na co zasłużył" - zapewnił na Facebooku minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, odnosząc się do masakry cywilów w Buczy pod Kijowem.