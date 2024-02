Brytyjski resort obrony: Ukraina zmusiła Flotę Czarnomorską do przesunięcia się na wschodnie części morza

Ukraina skutecznie pozbawiła Rosję inicjatywy na Morzu Czarnym, zmuszając Flotę Czarnomorską do przyjęcia postawy defensywnej i wycofania się do wschodniej części tego akwenu. Umożliwiło to Kijowowi zwiększenie eksportu drogą morską do poziomów sprzed wojny - podał w niedzielę brytyjski resort obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii napisano, że na początku wojny w Ukrainie rosyjska Flota Czarnomorska zachowywała zdolność poruszania się po całym Morzu Czarnym, w tym - co szczególnie istotne - w jego północno-zachodniej części.

Jednak w efekcie ukraińskich sukcesów w użyciu asymetrycznych środków walki, takich jak różnego rodzaju pociski kierowane i łodzie bezzałogowe, Flota Czarnomorska została kilkakrotnie zmuszona do ponownej oceny gotowości do ryzyka.

Ukraina sięgnęła po te metody w obliczu braku tradycyjnej marynarki wojennej - podkreślono w raporcie.

Ukraina zmusiła Flotę Czarnomorską do przesunięcia się na wschodnie części morza

Dodano, że skoordynowane ukraińskie ataki na lądzie i morzu spowodowały w Rosji wzrost świadomości zagrożeń, co zmusiło jednostki Floty Czarnomorskiej do wycofania się do wschodniej części Morza Czarnego.

Kolejne udane ukraińskie ataki skłoniły Rosjan do przyjęcia pozycji defensywnej, a niedawne wydarzenia, takie jak zatopienie okrętów Iwanowiec i Cezar Kunikow, doprowadziły do zdymisjonowania już drugiego dowódcy Floty Czarnomorskiej od czasu rozpoczęcia wojny.

Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym mil.ru

"Pomimo że Rosja utrzymuje zdolność do uderzania na Ukrainę przy pomocy okrętów, które znajdują się w relatywnie bezpiecznej wschodniej części Morza Czarnego, jest coraz bardziej oczywiste, że defensywna postawa (agresora - red.), przyjęta w celu złagodzenia efektów niekonwencjonalnego podejścia Ukrainy do wojny na morzu, nie działa jak planowano" - oceniono.

Google Maps

Podkreślono, że na poziomie strategicznym to podejście pozbawiło Rosję zdolności do zakłócania morskich szlaków handlowych Ukrainy, a od czasu upadku Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej strona ukraińska zdominowała zachodnią część Morza Czarnego.

To zaowocowało zwiększeniem eksportu jednostronnym korytarzem humanitarnym, w efekcie czego jest on dziś wyższy, niż w czasie obowiązywania Inicjatywy Zbożowej i wrócił do poziomów sprzed wojny.

Autorka/Autor:akr / prpb

Źródło: PAP