Zimą "Ukraińcy poradzą sobie lepiej niż Rosjanie". Rolę odegra nie tylko wyposażenie

Brytyjski ekspert wojskowy, profesor Michael Clarke ocenił, że ukraińscy żołnierze są lepiej wyposażeni do walki w zimowych warunkach niż Rosjanie, a zimą ich wyższa motywacja tym bardziej będzie miała znacznie.

Profesor Michael Clarke w rozmowie ze stacją Sky News zwrócił uwagę, że teraz w Ukrainie "przez kilka dni będzie cztery lub pięć stopni poniżej zera", a "ziemia zamarznie i pozostanie zmrożona". - To ma znaczenie dla żołnierzy. Ponieważ pogoda staje się teraz zimna, to podkreśli różnicę w jakości między wojskami rosyjskimi i ukraińskimi. Aby radzić sobie z zimą, żołnierze muszą być dobrze zaopatrzeni i wyposażeni, muszą być rotowani z okopów w regularnych odstępach - mówił.

- Moim zdaniem Ukraińcy poradzą sobie lepiej niż Rosjanie, ponieważ są teraz lepiej wyposażeni i zmotywowani do wytrzymania. Wielu Rosjan już teraz jest nieszczęśliwych i nie chce tam być - ocenił.

Clarke odniósł się też do doniesień, że Rosjanie wystrzeliwują na Ukrainę stare pociski przeznaczone do przenoszenia broni jądrowej, ale bez głowic nuklearnych, co ma na celu zmylenie ukraińskiej obrony powietrznej. Jak ocenił, te doniesienia są oznaką desperacji z ich strony.