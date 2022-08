Ukraińskie ataki za linią frontu to "nowa faza wojny"

"Chaos i zniszczenia na terytorium, które Rosja uważała za bezpieczne"

- Są to bezpośrednie dowody, które Rosjanie muszą zestawić z propagandą serwowaną im przez państwowe media. Jeśli mówi im się, że to nie jest wojna, lecz specjalna operacja wojskowa, i że na dodatek przebiega ona zgodnie z rosyjskimi planami, to skoro tuż obok dochodzi do wybuchów, jest to dla nich konfrontacja z rzeczywistością, a to niezaprzeczalne wkraczanie prawdy do rosyjskiego świata musi zmieniać rosyjskie spojrzenie - podkreślił ekspert londyńskiego Chatham House. Dodał, że zakaz wydawania wiz dla Rosjan, jeśli wszedłby w życie, miałby podobny efekt.