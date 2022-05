Eksperci szacują skalę zniszczeń w Borodziance. "Taki wybuch to wielka siła i temperatura"

Mimo że, do miasta powraca coraz więcej mieszkańców, nie wszyscy mogą wrócić do domów, w których mieszkali przed rozpoczęciem wojny. Wiele budynków zostało zniszczonych, niektóre z nich całkowicie zdewastowane i zrujnowane przez armię rosyjską.

Eksperci oceniają zniszczenia w Borodziance

Ekipa profesora korzysta ze specjalistycznej technologii i stosuje różne techniki pomiaru. Eksperci dokumentują również swoje badania, robią zdjęcia, nagrywają filmy, także z drona - wszystko po to, by oszacować zniszczenia z najdokładniejszymi detalami.

Ekspert zwraca uwagę na pewne niebezpieczne zjawisko, które obserwuje od jakiegoś czasu. - Coraz więcej ludzi w mieście, nie zważając na ryzyko, wchodzi do swoich zdewastowanych mieszkań, a niektórzy nawet ponownie w nich zamieszkują - mówi. Jeden z bloków, który pokazuje, ma zostać zburzony, choć tylko w połowie. - Drugą część można uratować, generalnie odremontować i oddać do ponownego zamieszkania - wskazuje. Dodaje przy tym, że inne z budynków mają być zbudowane od nowa, jednak w innym miejscu, niż stały.

"Najbardziej zniszczone są budynki w Brodziance"

Na podstawie badań prowadzonych przez jego grupę, będzie można wykonać dokładny kosztorys napraw. - Wykażemy, co zostało zniszczone i co należy odbudować - wyjaśnił.

W ekipie ekspertów profesora Mołodida pracuje również Dmytro, inżynier do spraw ekspertyz budowlanych z kijowskiego uniwersytetu. Jego zdaniem większość zniszczonych budynków mieszkalnych nie nadaje się do ponownego zamieszkania, ani nawet do remontu. - Zrujnowane są balkony, piwnice, ściany nośne. Zniszczone są dachy, klatki schodowe. Taki wybuch to wielka siła i temperatura, nawet skrzynki elektryczne są stopione - podsumowuje.