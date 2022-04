"Zrzucono bomby na ośmiopiętrowe budynki". Zniszczona Borodzianka na nagraniu 

Borodzianka, położona na północny zachód od Kijowa, liczy około 13 tysięcy mieszkańców. W rosyjskich atakach zginęło wielu cywilów, dokładny bilans ofiar jest wciąż ustalany. Nie wiadomo, ile osób jest pogrzebanych pod gruzami. Do tej pory znajdowane są zwłoki. Wiele bloków jest zaminowanych, a infrastruktura została zrujnowana. Specjaliści poszukują budynków, które jeszcze można odnowić. Trwa rozminowywanie terenu.

Rosjanie strzelali do ludzi chcących ratować sąsiadów spod gruzów

Szef miejscowej rady miejskiej Heorhij Jerko powiedział lokalnym mediom, że Rosjanie rozstrzeliwali mieszkańców, ostrzeliwali budynki mieszkalne. - Nie zwracając uwagi na to, że do nich nikt nie otwierał ognia - dodał Jerko. Jak mówił, na początku mieszkańcy próbowali wyjechać z miasta własnymi samochodami, ale zostali ostrzelani z broni automatycznej. Wtedy zginęło pierwszych osiem osób. Później rosyjscy żołnierze strzelali do ludzi nie tylko z automatów, ale też z broni ciężkiej. Miasto było również bombardowane.