Boris Johnson: cztery punkty, które mają zapewnić Ukrainie zwycięstwo

"Wyobraźmy sobie przez chwilę, że wizje chwały Władimira Putina miałyby się spełnić. Przypuśćmy, że mógłby swobodnie utrzymać wszystkie obszary Ukrainy kontrolowane obecnie przez siły rosyjskie. Że nikt nie chciałby kiwnąć palcem, gdy przyłączałby te podbite terytorium i jego przerażonych ludzi do większej Rosji. Czy przyniosłoby to pokój? Czy świat byłby bezpieczniejszy? Czy wy bylibyście bezpieczniejsi?" - zapytał retorycznie brytyjski premier.

Zaznaczył, że prezydent Rosji nie poprzestałby na rozczłonkowaniu Ukrainy. Przypomniał, że zaledwie w zeszłym tygodniu Putin porównał się do cara Piotra Wielkiego i mówił o "odwiecznym prawie" Rosji do "odzyskania" wszelkich terenów zamieszkiwanych przez Słowian, co otwiera możliwość podboju znacznych połaci Europy, w tym krajów należących do NATO. "Tymczasem na całym świecie każdy dyktator poczułby się ośmielony do realizowania własnych ambicji przy użyciu siły - i żaden naród nigdzie nie byłby bezpieczny. Czy naprawdę ktokolwiek w jakimkolwiek kraju chciałby tego?" - napisał Boris Johnson.