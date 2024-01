Na Rubiżne, miasto okupowane przez tzw. Ługańską Republikę Ludową na wschodzie Ukrainy, spadła bomba lotnicza FAB-250. Władze okupacyjne przekazały, że nikt nie został poszkodowany. Ewakuowano mieszkańców. Niespełna tydzień temu do analogicznego incydentu doszło w obwodzie woroneskim na południowym zachodzie Rosji.

Do incydentu doszło w czasie, gdy - jak oznajmiły władze okupacyjne - samolot "wykonywał zadania bojowe". Szef tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁNR) Łeonid Pasicznyk zapewnił, że nikt nie został poszkodowany. Ewakuowano mieszkańców najbliższych domów.

Jest to już drugi w ostatnich dniach przypadek, gdy bomba lotnicza spada w sposób niezaplanowany z rosyjskiego samolotu wojskowego. 2 stycznia do analogicznego incydentu doszło we wsi Pietropawłowka w obwodzie woroneskim, na południowym zachodzie Rosji. Obwód woroneski graniczy z ukraińskim obwodem ługańskim, gdzie trwa okupacja i inwazja rosyjska.