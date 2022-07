Bitwa o Lisiczańsk. Ukraiński sztab: po ciężkich walkach nasze wojska były zmuszone się wycofać

Sztab Generalny ukraińskiej armii powiadomił w komunikacie, że po ciężkich walkach o Lisiczańsk w obwodzie ługańskim Siły Zbrojne Ukrainy były zmuszone wycofać się z zajmowanych pozycji. "Decyzja o wycofaniu się została podjęta w celu zachowania życia ukraińskich obrońców" – zaznaczono w komunikacie. Doradca ministra spraw wewnętrznych Wiktor Andrusiw podkreślał, że Rosjanie "zrobią wszystko, aby zdobyć Lisiczańsk", bo to "pozwoli im ogłosić pomyślne zakończenie jednego z zadań w wojnie z Ukrainą - pełną okupację obwodu ługańskiego".

Ukraiński sztab: po ciężkich walkach nasze wojska były zmuszone się wycofać

Podkreślono, że "w warunkach wielokrotnej przewagi rosyjskich wojsk okupacyjnych pod względem artylerii, lotnictwa, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, amunicji i żołnierzy, kontynuowanie obrony miasta doprowadziłoby do fatalnych następstw".

"Kontynuujemy walkę. Niestety, by osiągnąć powodzenie, nie wystarczą żelazna wola i patriotyzm. Konieczne są środki materiałowo-techniczne" – napisano.

Zełenski: Lisiczańsk to nasze słabe miejsce

Wcześniej do sytuacji w Lisiczańsku odniósł się w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Na obrzeżach toczą się walki, ale miasto nie znajduje się pod kontrolą wojsk rosyjskich - mówił podczas briefingu z premierem Australii Anthonym Albanesem. Zaznaczył, że w Lisiczańsku "jest najtrudniejsza sytuacja, najbardziej niebezpieczna i nie mamy tam przewagi i to prawda, to nasze słabe miejsce".