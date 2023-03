Rzecznik ukraińskiego wojska: nie wycofujemy się z Bachmutu

Czerewaty powiedział także, że według stanu na sobotę trwały działania bojowe we wsiach Wasiukiwka i Dubrowo-Wasyliwka na północ od Bachmutu, i we wsiach Iwaniwske, i Bohdaniwka na zachód od miasta. - W pobliżu Bachmutu doszło do 21 ostrzałów wroga z zastosowaniem różnych systemów artyleryjskich i rakietowych, a także do dziewięciu starć bojowych - poinformował rzecznik.