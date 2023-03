Bitwa o Bachmut. Brytyjski resort: zmiana pogody może dać Ukraińcom przewagę

W czwartek rano siły ukraińskie broniące Bachmutu na wschodzie kraju znajdowały się pod ciągłym atakiem wojsk rosyjskich. Ukraiński sztab zapewnia, że jego żołnierze utrzymują się na pozycjach. W najnowszym raporcie wywiadowczym brytyjski resort obrony przewiduje, że nadejście wiosny i związana z tym zmiana pogody może dać Ukraińcom przewagę w walkach o to strategicznie ważne miasto w Donbasie.

Szturm na Bachmut trwa

Obie strony są mocno zdeterminowane. Dla Rosjan zdobycie Bachmutu stanowiłoby pierwsze duże zwycięstwo od ponad pół roku - zauważa agencja Reutera. Moskwa twierdzi, że zajęcie miasta otworzyłoby jej drogę do kontroli nad resztą Donbasu , strategicznego regionu przemysłowego graniczącego z Rosją, co stanowiło jeden z głównych celów inwazji 24 lutego 2022 roku.

Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera, rosyjskiej firmy najemniczej walczącej w Ukrainie , powiedział, że siły ukraińskie zaciekle stawiają opór rosyjskiej próbie zajęcia niewielkiego miasta, jakim jest Bachmut, rzucając do krwawej bitwy ogromne dodatkowe rezerwy. Jego wypowiedź cytuje agencja Reutera.

Pogoda sprzymierzeńcem Ukraińców

W najnowszym raporcie wywiadowczym brytyjski resort obrony przewiduje, że oczekiwana w niedługim czasie zmiana pogody może dać Ukraińcom przewagę w walkach o Bachmut. Rosnące na Ukrainie temperatury tworzą błotniste warunki, co ogranicza możliwość poruszania się w terenie, a to zazwyczaj daje pewną przewagę militarną broniącym się nad atakującymi - wyjaśnia ministerstwo.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że temperatury gleby w ciągu dnia wzrosły i są obecnie w dużej mierze powyżej zera. Tak jak było od połowy lutego 2023 roku, nocne przymrozki i dzienne odwilże są prawdopodobne aż do przyszłego tygodnia.

Prognozowane cieplejsze niż przeciętnie warunki w pozostałej części zimy i na wiosnę jeszcze bardziej utrudnią poruszanie się w terenie i jest niemal pewne, że pod koniec marca, po ostatniej odwilży, warunki będą najgorsze. "Spowoduje to dalsze utrudnienia w operacjach lądowych i utrudni poruszanie się cięższych pojazdów opancerzonych poza drogami, zwłaszcza na grząskim gruncie w sektorze Bachmutu" - oceniono.

Ukraińcy przygotowują grunt pod kontrofensywę

"Aktualnie nasz sukces (w Bachmucie) polega na tym, że nie pozwalamy (przeciwnikowi) regularnie przełamywać naszej obrony, a także szybko przedostać się na nasze tyły i nas otoczyć. (...) Dzięki tej heroicznej walce obrońcy Bachmutu (...) przygotowują przedpole dla naszych rezerw, które potem wejdą (do walki) i wyrzucą wroga z terytorium Ukrainy" - oznajmił rzecznik.

W ocenie Czerewatego intensywność działań bojowych na kierunku bachmuckim jest obecnie bardzo duża. "Tylko w okolicach Bachmutu odnotowano (ostatnio) 85 ataków z użyciem wszystkich rodzajów artylerii, a bezpośrednio w pobliżu miasta doszło do 25 starć ogniowych" - powiadomił rzecznik.

"Nasze wojsko rozważa wszystkie możliwe opcje"

We wtorek CNN przeprowadziła rozmowę z przedstawicielem biura prezydenta Ukrainy Ołeksandem Rodnianskim, który przyznał, że dowództwo w Kijowie rozważa możliwość wycofania się z Bachmutu w celu oszczędzenia życia ukraińskich żołnierzy. Byłaby to decyzja podobna do tej z lata ubiegłego roku, gdy pod naporem przeważających sił wroga Ukraińcy wycofali się z Siewierodoniecka i Lisiczańska w obwodzie ługańskim.