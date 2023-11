Biały Dom zapowiedział rozmowy o wspólnej produkcji broni z Ukrainą

W grudniu odbędzie się konferencja przedstawicieli władz i przemysłu Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy – zapowiada Biały Dom. Jest to część amerykańskich starań, by zwiększyć produkcję uzbrojenia na potrzeby obronne Kijowa.

Watson: USA chcą znacząco zwiększyć produkcję broni

- Konferencja jest częścią starań rządu USA, by znacząco zwiększyć produkcję broni, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i bezpieczeństwo - powiedziała Watson. Ma to być też kontynuacja rozmów rozpoczętych podczas wrześniowego międzynarodowego forum przemysłu zbrojeniowego zorganizowanego przez Ukrainę.