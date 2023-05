Eksperci ISW: rosyjska armia pod Bachmutem ma coraz większe kłopoty

Instytut Studiów nad Wojną w najnowszej analizie poinformował o "wszechobecnych problemach z rosyjskimi zdolnościami bojowymi". Amerykański think tank wyjaśnił, że ciągłe ataki wyniszczające w rejonie Bachmutu znacznie ograniczają zdolności sił rosyjskich w tym rejonie do obrony przed lokalnymi ukraińskimi kontratakami.

Think tank zwrócił uwagę, że w Bachmucie są wojskowi z 72. Brygady, "formacji, która poniosła dwie kolejne porażki". "Wraz z już wyczerpanymi siłami Grupy Wagnera prawdopodobnie stwarzają siłom ukraińskim możliwości do kontrataku" - dodał ISW.

Intensywne walki o Bachmut

W środę BBC zwróciło uwagę, że w walkach o Bachmut zginęło bądź zostało rannych 20-30 tysięcy wojskowych rosyjskich. Armia ukraińska również płaci wysoką cenę, a walka o miasto wciąż się nie zakończyła. Władze w Kijowie mają nadzieję, że działania defensywne w Bachmucie osłabią zdolność Rosji do operacji ofensywnych i wyczerpują jej armię.

Taką opinię podzielają żołnierze broniący Bachmutu. - W Bachmucie chodzi o to, by utrzymać tutaj wroga. (...) Moglibyśmy wycofać się, żeby ocalić trochę istnień ludzkich, ale wtedy będziemy musieli kontratakować i stracimy ich jeszcze więcej - mówił BBC 29-letni Jewhen. Walczy on w oddziałach na południe od miasta.