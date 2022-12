Dziesięć miesięcy wojny. Mieszkańcy zniszczonego Bachmutu: my nie żyjemy, a próbujemy przetrwać

- Jak żyjemy? My nie żyjemy, a próbujemy przetrwać. Jest ostrzał. Nie ma wody i prądu. Tak właśnie żyjemy. Widzisz, co się dzieje na własne oczy. Na każdym podwórku jest tak samo. Czujemy się jak bezdomni. Mamy domy, ale to jest tak, jakbyśmy nic nie mieli - opowiadał reporterowi agencji Reutera jeden z mieszkańców Bachmutu. - Sami widzicie, jak się tu żyje. Jakie życie? To jest wojna. Nie wiem, co powiedzieć o życiu. Ludzie, którzy się stąd ewakuowali, dzwonią do mnie i pytają się, co u mnie, a ja nie odpowiadam na takie pytania. Jak życie? Sam widzisz. Wszystko jest uszkodzone. Dom, który tam widzisz, został bez dwóch pięter - dodał kolejny.