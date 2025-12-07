Dwie godziny Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami

- USA chcą opracować nowe pomysły, które zbliżyłyby stanowiska Ukrainy i Rosji - powiedział jeden z rozmówców Axios.
- Rozmowa miała odbyć się na koniec trzech dni negocjacji ze stroną amerykańską w Miami w Stanach Zjednoczonych.
- Według źródeł portalu w pewnej kwestii w negocjacjach poczyniono duży postęp.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził w sobotę dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat terytorium i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – podał portal Axios, powołując się na dwa źródła.
Rozmowa odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa.
Źródło przekazało Axiosowi, że Witkoff i Kushner, którzy we wtorek spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem, zebrali opinie obu stron - Rosji i Ukrainy - i naciskali na przywódców obu krajów, by poczynili ustępstwa konieczne do zawarcia porozumienia.
Rozmówca portalu utrzymuje, że dyskusja na temat terytorium była trudna. Rosja nadal domaga się, by Ukraina wycofała swoje siły z części Donbasu, które są pod jej kontrolą.
USA próbują opracować nowe pomysły, by zbliżyć stanowiska stron w tej kwestii - powiadomiło drugie źródło.
Gwarancje bezpieczeństwa przedmiotem negocjacji
Axios napisał też, powołując się na źródło, że strony poczyniły znaczący postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy i zbliżyły się do zawarcia porozumienia. Potrzeba jednak jeszcze dalszej pracy, by upewnić się, że obie strony interpretują w podobny sposób projekt gwarancji bezpieczeństwa.
"Główne sprawy stanowiące wyzwanie dotyczą kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa. Staramy się zapewnić, by uzgodnione rozwiązania były realistyczne, sprawiedliwe i możliwe do utrzymania" - powiedziała Axiosowi ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.
Sam Zełenski powiadomił wcześniej w sobotę, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z Witkoffem i Kushnerem na temat kluczowych kwestii dotyczących zakończenia rozlewu krwi i zapobieżenia kolejnej zbrojnej agresji Rosji. Prezydent Ukrainy poinformował, że oczekuje szczegółowego sprawozdania od sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa oraz szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generała Andrija Hnatowa, którzy rozmawiali na Florydzie z Witkoffem i Kushnerem.
"Burza mózgów" w ukraińskiej administracji
Jak donosi portal, Umierow i Hnatow mają wrócić z Miami do Europy i poinformować Zełenskiego w poniedziałek 8 grudnia w Londynie o amerykańskich propozycjach. "Musimy wziąć wszystkie projekty i zrobić burzę mózgów" - powiedział Axiosowi przedstawiciel ukraińskich władz.
Dalsze rozmowy i spotkania z Witkoffem i Kushnerem mają się odbyć w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia.
"Negocjacje będą kontynuowane, a spotkania osobiste są kluczowe" - podkreśliła ambasadorka Ukrainy.
Autorka/Autor: sz/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Volodymyr Zelenskyy/X