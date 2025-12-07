Logo strona główna
Świat

Dwie godziny Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami

Zełenski
Pięć godzin rozmów na Kremlu o pokoju w Ukrainie. Co mówią strony po spotkaniu?
Wołodymyr Zełenski rozmawiał w sobotę przez dwie godziny ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - podał portal Axios, powołując się na dwa źródła. Prezydent Ukrainy i wysłannicy USA mieli poruszyć tematy gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa i kwestię terytorium.
Kluczowe fakty:
  • USA chcą opracować nowe pomysły, które zbliżyłyby stanowiska Ukrainy i Rosji - powiedział jeden z rozmówców Axios.
  • Rozmowa miała odbyć się na koniec trzech dni negocjacji ze stroną amerykańską w Miami w Stanach Zjednoczonych.
  • Według źródeł portalu w pewnej kwestii w negocjacjach poczyniono duży postęp.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził w sobotę dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat terytorium i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy – podał portal Axios, powołując się na dwa źródła.

Rozmowa odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa.

Źródło przekazało Axiosowi, że Witkoff i Kushner, którzy we wtorek spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem, zebrali opinie obu stron - Rosji i Ukrainy - i naciskali na przywódców obu krajów, by poczynili ustępstwa konieczne do zawarcia porozumienia.

Steve Witkoff i Jared Kushner (po lewej), Jurij Uszakow, Władimir Putin i Kiriłł Dmitrijew (po prawej). Spotkanie na Kremlu 2.12.2025 roku
Steve Witkoff i Jared Kushner (po lewej), Jurij Uszakow, Władimir Putin i Kiriłł Dmitrijew (po prawej). Spotkanie na Kremlu 2.12.2025 roku
Źródło: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Rozmówca portalu utrzymuje, że dyskusja na temat terytorium była trudna. Rosja nadal domaga się, by Ukraina wycofała swoje siły z części Donbasu, które są pod jej kontrolą.

USA próbują opracować nowe pomysły, by zbliżyć stanowiska stron w tej kwestii - powiadomiło drugie źródło.

Gwarancje bezpieczeństwa przedmiotem negocjacji

Axios napisał też, powołując się na źródło, że strony poczyniły znaczący postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy i zbliżyły się do zawarcia porozumienia. Potrzeba jednak jeszcze dalszej pracy, by upewnić się, że obie strony interpretują w podobny sposób projekt gwarancji bezpieczeństwa.

"Główne sprawy stanowiące wyzwanie dotyczą kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa. Staramy się zapewnić, by uzgodnione rozwiązania były realistyczne, sprawiedliwe i możliwe do utrzymania" - powiedziała Axiosowi ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.

Sam Zełenski powiadomił wcześniej w sobotę, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z Witkoffem i Kushnerem na temat kluczowych kwestii dotyczących zakończenia rozlewu krwi i zapobieżenia kolejnej zbrojnej agresji Rosji. Prezydent Ukrainy poinformował, że oczekuje szczegółowego sprawozdania od sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa oraz szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generała Andrija Hnatowa, którzy rozmawiali na Florydzie z Witkoffem i Kushnerem.

Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"
Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"

"Burza mózgów" w ukraińskiej administracji

Jak donosi portal, Umierow i Hnatow mają wrócić z Miami do Europy i poinformować Zełenskiego w poniedziałek 8 grudnia w Londynie o amerykańskich propozycjach. "Musimy wziąć wszystkie projekty i zrobić burzę mózgów" - powiedział Axiosowi przedstawiciel ukraińskich władz.

Dalsze rozmowy i spotkania z Witkoffem i Kushnerem mają się odbyć w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia.

"Negocjacje będą kontynuowane, a spotkania osobiste są kluczowe" - podkreśliła ambasadorka Ukrainy.

pc

Podsłuchy, Wenezuela i układy z Putinem. W co gra Trump?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Volodymyr Zelenskyy/X

