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Świat

Sewastopol bez prądu. "Przerwa konieczna, by zapobiec rozległej awarii"

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Blackout w Sewastopolu (22.07)
Ukraiński atak na Półwysep Krymski (nagranie z 21 czerwca)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: IGOR IVANKO/AFP/East News
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W okupowanym przez Rosję Sewastopolu na Półwyspie Krymskim został tymczasowo wyłączony prąd. W tym roku Ukraina wzmogła kampanię uderzeń na obiekty naftowe na Krymie i w Rosji.

Przerwa w dostawie prądu była konieczna, by zaradzić przeciążeniu sieci energetycznych poza tym obszarem i zapobiec rozleglejszej awarii - poinformował gubernator okupowanego Sewastopola z nadania Kremla Michaił Razwożajew. Jak dodał, przerwa ma potrwać kilka godzin.

Tymczasowe wyłączenia prądu na Krymie, który Rosja nielegalnie anektowała w 2014 roku, rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca, po ukraińskich atakach na infrastrukturę półwyspu. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w ubiegły czwartek. Celem ukraińskiego ataku była wtedy Bałakławska Elektrownia Cieplna - jeden z dwóch największych takich obiektów na Krymie, zasilający w energię elektryczną Sewastopol oraz połowę półwyspu.

Od początku roku trwa fala ukraińskich uderzeń w obiekty energetyczne w Rosji oraz na okupowanym Krymie. Jak podkreśla rząd w Kijowie, celem nalotów jest między innymi osłabienie rosyjskiej gospodarki i zakłócenie logistyki na froncie.

Blackout w Sewastopolu. Zdjęcie z 22 lipca
Blackout w Sewastopolu. Zdjęcie z 22 lipca
Źródło zdjęcia: IGOR IVANKO/AFP/East News

Ataki na sieć energetyczną Krymu mają na celu wywarcie presji na Moskwę, aby podjęła negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego - oceniał w lipcu dziennik "New York Times".

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Półwysep KrymskiWojna w UkrainieRosja
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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