Świat Sewastopol bez prądu. "Przerwa konieczna, by zapobiec rozległej awarii" Mikołaj Gątkiewicz |

Ukraiński atak na Półwysep Krymski (nagranie z 21 czerwca) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: IGOR IVANKO/AFP/East News

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Przerwa w dostawie prądu była konieczna, by zaradzić przeciążeniu sieci energetycznych poza tym obszarem i zapobiec rozleglejszej awarii - poinformował gubernator okupowanego Sewastopola z nadania Kremla Michaił Razwożajew. Jak dodał, przerwa ma potrwać kilka godzin.

Tymczasowe wyłączenia prądu na Krymie, który Rosja nielegalnie anektowała w 2014 roku, rozpoczęły się w drugiej połowie czerwca, po ukraińskich atakach na infrastrukturę półwyspu. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w ubiegły czwartek. Celem ukraińskiego ataku była wtedy Bałakławska Elektrownia Cieplna - jeden z dwóch największych takich obiektów na Krymie, zasilający w energię elektryczną Sewastopol oraz połowę półwyspu.

Od początku roku trwa fala ukraińskich uderzeń w obiekty energetyczne w Rosji oraz na okupowanym Krymie. Jak podkreśla rząd w Kijowie, celem nalotów jest między innymi osłabienie rosyjskiej gospodarki i zakłócenie logistyki na froncie.

Blackout w Sewastopolu. Zdjęcie z 22 lipca Źródło zdjęcia: IGOR IVANKO/AFP/East News

Ataki na sieć energetyczną Krymu mają na celu wywarcie presji na Moskwę, aby podjęła negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego - oceniał w lipcu dziennik "New York Times".