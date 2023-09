Kluczowy element ukraińskiej kontrofensywy. "Wykurzanie" Rosjan i "oczyszczanie drogi do Krymu"

W ostatnim czasie Ukraińcy przeprowadzili serię udanych ataków na rosyjskie okręty i systemy obrony powietrznej rozmieszczone na Krymie. To element kluczowy dla trwającej ukraińskiej kontrofensywy – pisze w sobotę portal BBC, cytując ukraińskiego analityka Ołeksandra Musijenkę. Jak dodaje, plany odbicia Krymu są wciąż odległe, ale trwa "oczyszczanie drogi" do anektowanego półwyspu.

Analityk ten, podobnie jak inni eksperci, na razie nie mówi o planach odbicia Krymu, bo to zadanie wydaje się na razie bardzo odległe, a raczej o "przygotowaniach" do tego i "oczyszczaniu drogi do Krymu".