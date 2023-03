Rosyjskie drony zestrzelone nad obwodem kijowskim. "Wróg nie przestaje atakować"

czytaj dalej

Wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie zaowocuje korzystnym dla obu stron porozumieniem, na mocy którego Rosja zaoferuje Pekinowi swoje surowce w zamian za przychylną postawę wobec inwazji na Ukrainę i pomoc w łagodzeniu skutków zachodnich sankcji - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". "Logika wydarzeń wskazuje na to, że już całkowicie przekształcimy się w chińską kolonię surowcową" - komentuje źródło zbliżone do Kremla.