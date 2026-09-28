Świat Atak Rosji na blok mieszkalny. Kilkadziesiąt osób rannych Oprac. Kuba Koprzywa |

Rosja zaatakowała budynek mieszkalny w Charkowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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Burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował w poniedziałek rano, że Rosjanie uderzyli w blok mieszkalny kierowaną bombą lotniczą. W wyniku ataku ranne zostały 22 osoby, w tym dzieci.

Skutki rosyjskiego ataku na Charków Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją.

Skutki rosyjskiego ataku na Charków Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Władze Kijowa poinformowały z kolei, że w mieście rosyjski dron uderzył w stację benzynową. Na miejscu wybuchł pożar.