Atak Rosji na blok mieszkalny. Kilkadziesiąt osób rannych
Burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował w poniedziałek rano, że Rosjanie uderzyli w blok mieszkalny kierowaną bombą lotniczą. W wyniku ataku ranne zostały 22 osoby, w tym dzieci.
Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją.
Władze Kijowa poinformowały z kolei, że w mieście rosyjski dron uderzył w stację benzynową. Na miejscu wybuchł pożar.
Źródło: PAP, Reuters