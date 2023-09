Atak rakietowy na kwaterę główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu

Michaił Razwożajew nie podał szczegółów na temat ataku. Napisał jedynie, że fragmenty pocisku spadły w pobliżu Teatru Łunaczarskiego w Sewastopolu. Zaapelował do mieszkańców, by nie podchodzili do tego miejsca. "Informacje o ofiarach są ustalane" – dodał Razwożajew, prosząc mieszkańców Sewastopola o "zachowanie spokoju oraz niepublikowanie zdjęć i filmów".