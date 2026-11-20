Atak rakietami balistycznymi w Ukrainie. Są ofiary
W rosyjskim ataku na Krzywy Róg zginęły dwie osoby, a 21 osób zostało rannych. Wśród ofiar są 7-letni chłopiec oraz ratowniczka medyczna, która przybyła na miejsce zdarzenia - poinformował w piątek szef regionalnej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.
"W Krzywym Rogu zginęła ratowniczka medyczna, która przybyła na miejsce rosyjskiego ataku. Została przewieziona do szpitala, jednak nie udało się jej uratować. Liczba poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do 21' - napisał Hanża w komunikatorze Telegram.
Poinformował, że w szpitalu zmarł też 7-letni chłopiec, który został ranny w ataku na Krzywy Róg, a wśród rannych jest dwóch pracowników służb ratowniczych. Medycy udzielają wszystkim niezbędnej pomocy.
W piątek wieczorem Rosjanie ostrzelali centrum miasta pociskami balistycznymi, tuż obok budynków mieszkalnych i restauracji. Według Antona Heraszczenko byłego wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Rosjanie zaatakowali miejsce akcji ratunkowej dwoma dronami.