Świat Atak rakietami balistycznymi w Ukrainie. Są ofiary Oprac. Filip Czerwiński |

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W rosyjskim ataku na Krzywy Róg zginęły dwie osoby, a 21 osób zostało rannych. Wśród ofiar są 7-letni chłopiec oraz ratowniczka medyczna, która przybyła na miejsce zdarzenia - poinformował w piątek szef regionalnej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.

"W Krzywym Rogu zginęła ratowniczka medyczna, która przybyła na miejsce rosyjskiego ataku. Została przewieziona do szpitala, jednak nie udało się jej uratować. Liczba poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do 21' - napisał Hanża w komunikatorze Telegram.

Horrific strikes on Kryvyi Rih tonight‼️An ambulance worker and a child are dead, with rescuers and police officers among the injured.



​russians hit a restaurant in the city center with a missile while families with children, staff, and an ambulance crew responding to an… pic.twitter.com/AG8ymLLkQ7 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 20, 2026 Rozwiń

Poinformował, że w szpitalu zmarł też 7-letni chłopiec, który został ranny w ataku na Krzywy Róg, a wśród rannych jest dwóch pracowników służb ratowniczych. Medycy udzielają wszystkim niezbędnej pomocy.

W piątek wieczorem Rosjanie ostrzelali centrum miasta pociskami balistycznymi, tuż obok budynków mieszkalnych i restauracji. Według Antona Heraszczenko byłego wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Rosjanie zaatakowali miejsce akcji ratunkowej dwoma dronami.

Russia brought hell to Kryvyi Rih tonight.



Two ballistic missile strikes on the center of the city.



Then, as rescuers and doctors were saving people, Russia hit the location with two drones.



A 7 year old boy has just died in the ICU, the doctors couldn't save him.



God. pic.twitter.com/4uD6KiCVRr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2026 Rozwiń