Świat Ukraińskie drony uderzyły w głąb Rosji. Czarny dym nad miastami Mikołaj Gątkiewicz |

Zełenski: Ukraina zaatakowała zakład naftowy w głębi Rosji Źródło wideo: X/Wołodymyr Zełenski Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Siły Obronne Ukrainy uderzyły dzisiaj w jedno z kluczowych przedsiębiorstw wojskowych w rosyjskim Kirowie" - przekazał w piątek rano prezydent Wołodymyr Zełenski. Wyjaśnił, że zakład produkował "podzespoły do samolotów i systemów rakietowych", używanych do ataków na Ukrainę. Obwód kirowski położony jest około 900 kilometrów na wschód od Moskwy i ponad 1400 kilometrów od wschodniej granicy Ukrainy.

Tej samej nocy Ukraina przeprowadziła również ataki na "obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 kilometrów" - napisał Zełenski, nazywając je "sankcjami dalekiego zasięgu". Do wpisu dołączył nagranie, na którym widać słupy gęstego czarnego dymu unoszące się nad placówką.

Today, Ukraine's Defense Forces struck one of the key military enterprises in Russia's Kirov. It supplies components for the occupier's aircraft and missile systems, which are used, in particular, in the massive attacks against our cities and communities. I thank our warriors for… pic.twitter.com/bKYnCjRl3B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy

Atak na "rosyjskiego Amazona"

Również w piątek Ukraina zaatakowała obiekty firmy Wildberries pod Petersburgiem. To największa platforma sprzedażowa w Rosji, nazywana "rosyjskim Amazonem". W wyniku ataku w placówce wybuchł pożar. Na nagraniach widać dwa ogromne słupy czarnego dymu unoszące się nad okolicą.

Trzy osoby zostały ranne - przekazał burmistrz miasta, cytowany przez Reuters. Firma Wildberries poinformowała, że dwa obiekty logistyczne w regionie zostały ewakuowane.

Pożar magazynu Wildberries pod Petersburgiem Źródło zdjęcia: Reuters

To kolejny atak Ukrainy na centra logistyczne Wildberries w ostatnim czasie. Od 18 lipca zaatakowano pięć magazynów, stanowiących około 10 procent zdolności logistycznych firmy - przypomina Reuters.