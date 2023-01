Ministrowie apelują przed spotkaniem w Ramstein. Mówią o "najpilniejszej potrzebie"

Ministrowie obrony Ołeksij Reznikow i spraw zagranicznych Dmytro Kułeba zwrócili się do państw zachodnich o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 i włączenie się do międzynarodowej koalicji. W piątek, w bazie Ramstein, spotkają się ministrowie obrony kilkudziesięciu państw.

Ołeksij Reznikow i Dmytro Kułeba we wspólnym oświadczeniu przyznali, że z zadowoleniem przyjęli "odważną i podjętą w samą porę decyzję Wielkiej Brytanii o przekazaniu Ukrainie pierwszego szwadronu czołgów Challenger 2". "Ale to nie wystarczy, by osiągnąć cele operacyjne. Dlatego zwracamy się do krajów, które posiadają na uzbrojeniu czołgi Leopard 2, w tym do Grecji, Danii, Hiszpanii, Kanady, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Finlandii, Szwecji" - napisali.

"Gwarantujemy, że będziemy wykorzystywać tę broń odpowiedzialnie i wyłącznie w celu obrony integralności terytorialnej Ukrainy w uznanych międzynarodowo granicach" - zapewnili ministrowie.

Kułeba i Reznikow zwrócili się do wymienionych krajów oraz do innych państw, które mają taką możliwość, o przyłączenie się do międzynarodowej koalicji na rzecz dostarczenia Ukrainie czołgów. "Zwiększenie zdolności ogniowych i manewrowych (wojska) przy pomocy czołgów zachodnich jest dziś jedną z najpilniejszych potrzeb" - przekazali.

Zwrócili przy tym uwagę, że Rosja, pomimo porażek na froncie, posiada w dalszym ciągu przewagę liczebną w ludziach i sprzęcie, a jej wojska kontynuują ataki na wschodzie Ukrainy. "Kreml jest zdeterminowany, by dalej eskalować działania wojenne. Perspektywy próby zemsty za niepowodzenia w wojnie z Ukrainą, w tym groźba nowej ofensywy na pełną skalę, są bardzo realne" - ocenili.

Atak Rosji na Ukrainę [2023] Kreml w ruinie na instalacji stylizowanej na znaczek pocztowy w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w najbardziej ostrzeliwanej dzielnicy mieszkalnej zwanej Severnaya Saltivka w Charkowie | PAP/Mykola Kalyeniak Zniszczony budynek po rosyjskim ataku w dzielnicy mieszkalnej Severnaya Saltivka w Charkowie | PAP/Mykola Kalyeniak Skutki rosyjskiego ataku na Dniepr | PAP/EPA/OLEG PERTASYUK Ratownicy przeszukują gruzy bloku w Dnieprze | PAP/EPA/OLEG PERTASYUK Rosyjski atak na Dniepr | PAP/EPA/STR Mieszkańcy Kijowa schronili się podczas alarmu w metrze | PAP/Viacheslav Ratynskyi Rosyjska rakieta uderzyła w blok w mieście Dniepr | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Rosyjskie wojsko pod Sołedarem | RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA Zniszczony budynek mieszkalny na jednym z osiedli w Mikołajowie | PAP/Leszek Szymański Zniszczenia w Mikołajowie po rosyjskim ataku rakietowym | Leszek Szymański/PAP/EPA Ukraińscy żołnierze w pobliżu Sołedaru | East News/Associated Press Osiedle w Bachmucie patrolowane przez ukraińskich żołnierzy | PAP/EPA/MYKOLA TYMCHENKO Pogrążony w ciemnościach Kijów | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Budynek mieszkalny w Mikołajowie zniszczony po uderzeniu rosyjskiej rakiety | PAP/Leszek Szymański Walki o Sołedar w obwodzie donieckim | FORUM Zniszczenia w Mikołajowie po rosyjskim ataku rakietowym | Leszek Szymański/PAP/EPA Walki o Sołedar w obwodzie donieckim | FORUM Zniszczenia w Kuryłówce w obwodzie winnickim | PAP/Eugene Titov Kijów | SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA Budynek mieszkalny w Wołczańsku w obwodzie charkowskim | PAP/Mykola Kalyeniak Siły ukraińskie w okolicy Bachmutu | PAP/EPA/GEORGE IVANCHENKO Zniszczony budynek mieszkalny w Krzywym Rogu | PAP/Leszek Szymański Dziury na ulicy po wybuchu rosyjskiej rakiety, która trafiła w budynek mieszkalny w Krzywym Rogu | PAP/Leszek Szymański Zniszczenia w miejscowości Basztanka w obwodzie mikołajowskim | Leszek Szymański/PAP/EPA Kijów | EPA/OLEG PETRASYUK Ukraińskie wojska w Bachmucie | PAP/EPA/GEORGE IVANCHENKO Ulice Odessy po zmroku. Przez przerwy w dostawach prądu oraz konieczność oszczędzania energii elektrycznej nie działa miejskie oświetlenie | PAP/Leszek Szymański Skutki ataku na koszary w Makiejewce w Donbasie. Zdjęcie satelitarne z 2 stycznia | Reuters/Planet Labs PBC Zniszczenia powstałe w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Vladyslav Musiienko Skutki rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk Skutki rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy w pobliżu frontu w obwodzie donieckim | PAP/Eugene Titov Reporterka i operatorka południowokoreańskiego nadawcy SBS relacjonują wydarzenia w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk Skutki rosyjskiego ataku rakietowego w Kijowie | PAP/Viktor Kovalchuk

"Trwająca już niemal od roku rosyjska agresja pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i bezprecedensowym od czasów II wojny światowej wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej" - napisali dalej, zaznaczając, że wojna stanowi szczególne zagrożenie dla wspólnoty euroatlantyckiej, a Rosja nie ukrywa swoich zamiarów zburzenia europejskiego porządku bezpieczeństwa i podważenia demokracji jako formy organizacji życia publicznego.

Ministrowie zaapelowali do krajów zachodnich, aby udzielili wsparcia Ukrainie w celu ochrony milionów jej mieszkańców, którym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, oraz własnych obywateli "domagających się zatrzymania państwa-terrorysty, by zbrodnie nie przyszły do ich krajów i ich domów".

Kluczowe decyzje w Ramstein

W piątek, w amerykańskiej bazie sił powietrznych Ramstein w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech zaplanowano spotkanie grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kluczowe znaczenie ma dostawa zachodnich czołgów. Wielka Brytania już to ogłosiła, Polska i Finlandia są do tego gotowe. Główną rolę mają jednak do odegrania Niemcy, ponieważ w tym kraju produkowane są czołgi Leopard 2, które chcą przekazać Ukrainie Polska i Finlandia.

