Blinken: Putin nie jest zainteresowany dyplomacją, dlatego zwiększamy pomoc wojskową dla Ukrainy

- Teraz, kiedy zbliżamy się do roku, odkąd prezydent Putin rozpoczął swoją brutalną i niesprowokowaną inwazję przeciwko Ukrainie, kluczowe jest, by utrzymać i zwiększyć wsparcie dla Ukrainy - powiedział Blinken. Jak dodał, zapewnianie Ukrainie tego, czego potrzebuje do walki z Rosją, było głównym tematem rozmowy ze Stoltenbergiem i najlepszym sposobem, by doprowadzić do dyplomatycznego zakończenia wojny.