Świat

"Ukraina ma karty". Sybiha o "prawdziwym przełomie" w wojnie

Jakub LoskaOprac. Kamila Grenczyn
Andrij Sybiha
Sybiha o technologiach dronowych. "Jesteśmy prawdziwym liderem"
Nie ma żadnego bezpiecznego miejsca w Rosji, żeby schować się, czy bronić się przed ukraińskim dronem - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. W rozmowie z reporterem TVN24 BiS Jakubem Loską mówił o współpracy z Polską, ale też o antyukraińskich narracjach.

Reporter "Faktów o Świecie" TVN24 BiS Jakub Loska rozmawiał z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą na marginesie forum organizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jak zauważył, o tym, jak się bronić przed dronami chce się uczyć od Ukrainy co najmniej kilkadziesiąt państw. Szef ukraińskiego MSZ zgodził się z tym, jednak zaznaczył, że "dla nich niestety ta wojna jest gorzką realnością".

- To prawda, że technologie dronowe to prawdziwy przełom w prowadzeniu konfliktów, wojen. My to widzimy i na przykład, dzięki tym technologiom, zminimalizowaliśmy przewagę Rosjan w żołnierzach - powiedział.

Sybiha zaznaczył, że Ukraina ma przewagę w technologiach dronowych również w kwestii jakości. - Chyba tutaj bez skromności mogę powiedzieć, że jesteśmy prawdziwym liderem - powiedział. Dodał przy tym, że "Ukraina ma karty" i "zdziwią jeszcze świat tymi kartami".

"Nie ma żadnego bezpiecznego miejsca w Rosji"

Dopytywany, czy Europa może dostać drony od Ukrainy lub wiedzę w sprawie technologii z nimi związanej, Sybiha zapewnił, że "są otwarci do współpracy wygodnej dla wszystkich".

Zwrócił też uwagę, że Polska była z Ukrainą od pierwszych chwil rosyjskiej agresji. - Ta współpraca ma być. Ona ma być w takim kierunku budowana, żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Ukrainy jest nierozdzielne - zaznaczył Sybiha.

Jak mówił, linia frontu w Ukrainie rozciąga się na 1300 kilometrów, a z pomocą partnerów udało się zamknąć przestrzeń powietrzną dla rosyjskich dronów. Sybiha zauważył przy tym, że skuteczność strącania bezzałogowych statków powietrznych wynosi do 90 procent.

 - Możemy ich atakować [Rosjan - red.] już na dystans 1500 kilometrów naszymi dronami i rakietami, czyli nie ma żadnego bezpiecznego miejsca w Rosji, żeby schować się, czy bronić się od ukraińskiego drona czy rakiety - oznajmił minister.

Negocjacje w Moskwie i lekcja z Węgier

Sybiha był też pytany o niedawną wypowiedź przywódcy Rosji Władimira Putina. Oznajmił on w sobotę na konferencji na Kremlu, że jego zdaniem konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Przekazał też, że preferowanym przez niego mediatorem w negocjacjach z Europą jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder - jego wieloletni przyjaciel, pełniący niegdyś kluczowe funkcje w rosyjskich gigantach energetycznych.

- Proponujemy rozejm, on odpowiada dronami. My proponujemy spotkanie na poziomie Zełenski-Putin, on proponuje przyjechać do Moskwy. Przecież jest to absurdalnie - ocenił.

Ironizował też, że nie zdziwi się, jeśli "w tym potężnym zespole negocjacyjnym po stronie rosyjskiej" pojawi się były premier Węgier Viktor Orban, czy prorosyjscy aktorzy tacy jak Steven Seagal lub Gerard Depardieu.

Tatiana Serwetnyk

Sybiha pytany o to, co powiedziałby tym, którzy szerzą antyukraińskie narracje, odpowiedział, że proponuje wyciągnąć wnioski z sytuacji na Węgrzech. Jak wyjaśnił, antyukraińska retoryka czy antyukraińskie nastroje - które były najważniejszymi elementem kampanii Orbana - doprowadziły do przegranej szefa węgierskiego rządu w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

- To oznacza, że naród węgierski wydał wyrok polityce antyukraińskiej na Węgrzech. Mam nadzieję, że wszyscy politycy w Europie te odpowiednie wnioski wyciągną - podsumował.

UkrainaWojna w UkrainieRosjaPolityka zagraniczna RosjiDronyKonflikt na UkrainieWojna na UkrainieWładimir Putin
