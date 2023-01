Uciekł z kraju, opowiedział o służbie w Grupie Wagnera. "Odmówili walki, zastrzelili ich na oczach wszystkich"

Andriej Miedwiediew, przedstawiający się jako były dowódca z Grupy Wagnera, rozmawiał z amerykańską stacją CNN. Mówił o okrutnym traktowaniu najemników - niechętni do boju są zabijani, resztę posyła się do bezmyślnej, niezaplanowanej walki. Miedwiediew zbiegł do Norwegii, gdzie ubiega się o azyl.