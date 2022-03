Gdzie doszło do najcięższych walk? Co utrudnia Rosjanom ataki? Analiza poprzedniej doby inwazji

Z punktu widzenia obrony ukraińskiej obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w oblężonym Mariupolu, którego nadmorską część zajął agresor, wynika z komunikatów ukraińskiego Sztabu Generalnego. Trwają walki o zniszczony rosyjskimi bombardowaniami kombinat metalurgiczny Azowstal, drugi co do wielkości w Ukrainie. Spychani do centrum miasta obrońcy wzywają władze ukraińskie do szybkiej odsieczy. W obecnej sytuacji armia ukraińska nie ma możliwości jej przeprowadzenia - konstatują analitycy OSW.