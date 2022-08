ISW: Rosji raczej nie uda się przeprowadzić pseudoreferendów na Ukrainie zgodnie z planem

Mimo doniesień o trwających przygotowaniach Rosji raczej nie uda się przeprowadzić pseudoreferendów uzasadniających aneksję okupowanych terenów Ukrainy zgodnie z planem Kremla, czyli do 11 września - ocenił w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Lojalny wobec Kijowa wiceszef rady obwodu chersońskiego Serhij Chłań oznajmił w piątek, że najeźdźcy mają trudności ze znalezieniem osób, które podjęłyby się kierowania wydziałami koordynującymi przygotowania do pseudoreferendów. Wynika to najpewniej z niechęci lokalnej ludności do współpracy z wrogiem oraz braku zaufania do kolaborantów.