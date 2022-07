Generał Skrzypczak o sytuacji w Ukrainie: to zdecydowanie kryzys możliwości armii rosyjskiej 

Ukraina broni się przed rosyjską agresją od 141 dni. Sytuację na froncie analizował w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych, emerytowany generał broni Waldemar Skrzypczak. Powiedział, że to, co obserwujemy na wschodzie Ukrainy, "to zdecydowanie kryzys możliwości armii rosyjskiej". - Rosjanie w rejonie łuku donbaskiego w zasadzie utracili inicjatywę operacyjną, utracili impet natarcia - mówił wojskowy.