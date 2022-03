Analityczka PISM: scenariusz szybkiego przejęcia Kijowa nie powiódł się Putinowi, więc stosuje scenariusz syryjski

Ukraińcy odpierają atak rosyjski 27. dobę. - Pierwotny scenariusz Władimira Putina nie powiódł się, więc stosuje scenariusz syryjski, czyli okrążania poszczególnych miast, w szczególności na południu kraju, wywołania fali uchodźców, a przez to też destabilizacji Unii Europejskiej - mówiła w TVN24 Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Z kolei Piotr Pogorzelski - dziennikarz Biełsatu i autor podcastu "Po prostu Wschód" - podkreślał, że "armia rosyjska nie daje sobie rady nie tylko w kwestiach wojskowych, ale też z mieszkańcami Ukrainy".

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Wtorek jest 27. dniem inwazji. W jaki sposób to, co dzieje się na froncie, wpływa na dalsze plany prezydenta Rosji Władimira Putina? Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji PISM zaznaczyła, że "scenariusz szybkiego przejęcia Kijowa i obsadzenia tam bardzo szybko władzy marionetkowej nie powiódł się Putinowi, więc stosuje scenariusz syryjski, czyli okrążania poszczególnych miast, w szczególności na południu kraju, wywołania fali uchodźców, a przez to też destabilizacji Unii Europejskiej, wywołania kryzysu migracyjnego". - Skłócenia państw europejskich, NATO-wskich, ale jednocześnie też przymuszenia do negocjacji rządu ukraińskiego, złamania morale armii ukraińskiej, co mu się nie udaje - mówiła Legucka na antenie TVN24.