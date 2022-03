Amerykański weteran wojny w Iraku James Vasquez walczy w Ukrainie

Amerykański weteran wojny w Iraku i Afganistanie James Vasquez pojechał na Ukrainę i dołączył do walki z rosyjską armią. Działania opisuje w mediach społecznościowych. "Ci ludzie są bardzo słabo wyszkoleni, ale tam gdzie brakuje im umiejętności nadrabiają odwagą. Ilekroć mamy chwilę, uczę ich manewrów taktycznych" - relacjonuje.

Na co dzień 47-letni James Vasquez zajmuje się remontami domów, ma czwórkę dzieci i mieszka z żoną w stanie Connecticut w USA. Na Ukrainę pojechał 14 marca. "Bycie żołnierzem jest w jego DNA" - powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail" jego żona Tina Vasquez. Jak mówiła, "mężczyzna nie mógł już patrzeć na to, co się dzieje ze spokojem". "Muszę pomóc tym chłopakom" - miał powiedzieć swojej żonie.