Ambasador USA przy OBWE: Putin jest prawdopodobnie świadomy rosyjskich zbrodni w Ukrainie

- Chcemy podkreślić, że nikt nie będzie wyjęty spod prawa i wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział ambasador USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Michael Carpenter. Amerykański dyplomata podkreślił, że "możemy założyć, że duża część rosyjskich władz powinna być świadoma tego, co dzieje się na Ukrainie".

Komentując zbrodnie, których w podkijowskiej Buczy dopuszczali się rosyjscy żołnierze, Carpenter zaznaczył, że "trudno jest sobie wyobrazić, żeby Kreml nie wiedział w kwietniu, co działo się w tym mieście".

Bucza po wycofaniu się rosyjskich wojsk (10.05.2022) Aziz Karimov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zełenski: ponad 34 tysiące zbrodni popełnionych przez Rosjan

Jak podkreślił, należy powołać specjalny trybunał, który zajmowałby się tylko rosyjską inwazją na Ukrainę. Zełenski wyjaśnił, że taki trybunał miałby za zadanie wymierzyć sprawiedliwość "tym, którzy rozpoczęli tę katastrofę". Jego zdaniem powinien on ścigać rosyjskie władze, ponieważ to im może być najłatwiej uniknąć odpowiedzialności. - Nie można do tego dopuścić - oświadczył.