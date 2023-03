Ambasador Izraela: przekażemy Ukrainie system obrony, który dokładniej wskaże kierunek atakujących rakiet

Michael Brodsky powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji BBC, że "w Izraelu istnieje dość precyzyjny i nowoczesny system wczesnego ostrzegania". - Zaproponowaliśmy taki system Ukrainie . Myślę, że trzeba go dostosować do potrzeb Ukrainy, której terytorium jest znacznie większe i która boryka się z innymi zagrożeniami - oświadczył ambasador Izraela w Kijowie .

Alarm przeciwlotniczy będzie ogłaszany w dokładnym rejonie

Niemniej - przyznał Brodsky - zagrożenie, z którym boryka się Izrael to "prymitywniejsze rakiety" niż rosyjskie pociski balistyczne czy manewrujące. - Myślę, że system, który skutecznie działa w Izraelu, zostanie dostosowany do konieczności radzenia sobie również z takimi rakietami, z którymi wy macie do czynienia - powiedział ambasador, kierując te słowa do Ukraińców.