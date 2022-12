Dziennikarka TVN24 i jej młodsza siostra odwiedziły ojca w okopach. "Mam życzenie do Mikołaja, żeby Ukraina była szczęśliwsza"

czytaj dalej

Środa jest 308. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przekazał, że rosyjskie wojska, atakujące Bachmut na wschodzie Ukrainy, nie nacierają tam już siłami batalionowych grup taktycznych ani kompanii, lecz pododdziałami liczącymi po 10-15 żołnierzy. Zdaniem think tanku świadczy to o tym, że jednostki najeźdźcy są wyczerpane i zbliżają się do kulminacyjnego momentu walk. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy