Rosja szuka kupców zagrabionego zboża z Ukrainy. USA ostrzegły kilkanaście krajów

Amerykańscy dyplomaci ostrzegli 14 krajów, w większości z Afryki, że rosyjskie statki wypełnione skradzionym ukraińskim zbożem mogą zmierzać w ich stronę - podał "New York Times". To stawia przed tymi krajami, borykającymi się z dużym niedoborem żywności, poważny dylemat.

Jak napisali dziennikarze "New York Times", w połowie maja USA wysłały ostrzeżenie do 14 krajów, głównie w Afryce, że Kreml próbuje czerpać zyski z grabieży ukraińskiego zboża, sprzedając je do dotkniętych suszą krajów w Afryce, z których część może mierzyć się z głodem.