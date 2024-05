W Brukseli odbyło się we wtorek spotkanie unijnych ministrów odpowiedzianych za sprawy obronności. Wziął w nim udział też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz minister obrony Ukrainy Rustem Umierow.

Podkreślił, że Ukraina ma prawo bronić się przed inwazją Rosji. - Prawo do obrony obejmuje także uderzenia w cele poza Ukrainą, uzasadnione cele wojskowe w Rosji - powiedział Stoltenberg. Dodał, że jest to obecnie istotne, gdy toczą się zacięte walki w regionie charkowskim, blisko granicy z Rosją. - Ukraińcom będzie trudno bronić się, jeśli nie będą mogli uderzyć w cele wojskowe tuż po drugiej stronie granicy, jak wyrzutnie pocisków czy lotniska, które są wykorzystywane, by atakować Ukrainę - powiedział szef NATO.