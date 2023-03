Wiktor Juszczenko: trzeba osądzić i potępić doktrynę ludzi, którzy przynoszą takie potworne nieszczęście

Kluczową kwestią jest wyzwolenie suwerennego terytorium Ukrainy. To nie jest przedmiotem negocjacji. Dla nas to jest podstawa, baza - mówił w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy. Podkreślił, że "trzeba osądzić i potępić rosyjski reżim" i "filozofię, doktrynę konkretnych ludzi, którzy przynoszą takie potworne nieszczęście dla milionów".

- Oczywistym jest to, że ani prezydent Ukrainy, ani ukraińscy żołnierze, ani obywatele nie pozwolą na to, aby jakikolwiek fragment terytorium Rosji pokrywał się z suwerennym terytorium Ukrainy. Mówimy tutaj także o Krymie i o Donbasie. Naród ukraiński nigdy nie pójdzie na to, aby zostawić poza naszymi granicami jakieś miejsce, które miałoby być w stanie zawieszenia dyplomatycznego. Po prostu tego nie dopuszczamy, to jest bardzo jasne - mówił.