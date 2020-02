Rosjanie wyjechali bez porozumienia, prezydent Turcji ostrzega: rząd Syrii zapłaci "bardzo wysoką cenę"

Rosyjska delegacja, która przyjechała do Ankary, by omówić ofensywę syryjskich sił rządowych w prowincji Idlib, wyjechała bez porozumienia co do sposobu powstrzymania starć - podało tureckie źródło dyplomatyczne. Turecki prezydent ostrzegł, że rząd Syrii zapłaci "bardzo wysoką cenę" za zaatakowanie tureckich wojsk.