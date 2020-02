Erdogan grozi Asadowi: możemy uderzyć wszędzie w Syrii

Na środowym spotkaniu z członkami swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Ankarze Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że "jego kraj jest zdeterminowany, żeby do końca lutego wypchnąć syryjskie siły poza tureckie posterunki obserwacyjne w Idlibie".

Prezydent ostrzegł syryjskich rebeliantów, których Turcja wspiera w syryjskim konflikcie, by nie dali siłom rządowym pretekstu do ataku. - Jeśli nasi żołnierze na posterunkach obserwacyjnych (w Idlibie) lub w innych miejscach (w Syrii) doznają najmniejszych obrażeń, oświadczam, że od dzisiaj uderzymy w siły reżimu wszędzie (w Syrii - red.), poza granicami Idlibu i liniami porozumienia z Soczi - oświadczył Erdogan, odnosząc się do porozumienia o zawieszeniu broni, podpisanego w Soczi w 2018 roku.