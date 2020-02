"Odrzutowiec czy bomba?" Zabawa w mieście ogarniętym wojną

Agencja Reutera opublikowała w poniedziałek nagranie z miasta Sarmada w prowincji Idlib, na którym Mohammad z córeczką Salwą bawią się w zgadywankę. - Czy to odrzutowiec, czy bomba? - pyta ojciec. - Bomba! Jak wybuchnie, śmiejemy się - odpowiada dziewczynka. Chwilę później rozlega się eksplozja i mała zaczyna się głośno śmiać. - Czy to cię śmieszy? - pyta ją tata. - Tak, to bardzo zabawne - stwierdza Salwa, chichocząc.

"Bitwa o wyzwolenie Aleppo i Idlibu będzie kontynuowana"

Agencja Associated Press podała, że siły Asada w ciągu ostatnich tygodni przejęły ponad 1,5 tys. kilometrów kwadratowych ziem na północnym zachodzie kraju. - Nie powinniśmy odpoczywać, ale kontynuować przygotowania do nadchodzących bitew. Dlatego bitwa o wyzwolenie Aleppo i Idlibu będzie kontynuowana, pomimo pustego hałasu, który nadchodzi z północy - powiedział Asad, odnosząc się w ten sposób do gróźb i działań Turcji, która stwierdziła, że jeżeli wojska reżimu w Damaszku nie zakończą ofensywy, Turcja będzie gotowa zaatakować je w każdym miejscu kraju. Minister transportu Syrii Ali Hammud ogłosił w poniedziałek ponowne otwarcie międzynarodowego lotniska Aleppo. Pierwszy lot, z Damaszku do Aleppo, zaplanowany jest na środę, a terminy lotów do Kairu zostaną ogłoszone w ciągu kilku dni - podała państwowa agencja informacyjna SANA. Prorządowa gazeta "El-Watan" podała, że droga M5, łącząca Aleppo z Damaszkiem, będzie gotowa do użytku cywilnego do końca tygodnia.