Jak dziś wygląda wojna w Syrii? Rakiety wciąż spadają na Idlib

Kurdowie w Syrii

Podczas trwającej już ponad dekadę wojny jednostki kurdyjskie unikały walk z siłami lojalnymi wobec rządu w Damaszku, jednak od operacji "Tarcza Eufratu" z 2016 roku, kiedy to Kurdowie utracili część zdobytych wcześniej terenów na rzecz Turcji i ich syryjskich sojuszników, mierzyć się muszą z militarną i dyplomatyczną ofensywą Ankary, która w YPG widzi filię działającej w Turcji niepodległościowej Partii Pracujących Kurdystanu. - Interesem Turcji jest zniszczenie struktur kurdyjskich, co leży także w interesie al-Asada, który jednak chce rozwiązać tę kwestię rękami Turków. Na tę chwilę nie widzę szans na otwarty atak armii syryjskiej na tereny zajmowane przez YPG - mówi doktor Yacoub.

Według danych Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w samym wrześniu bieżącego roku na terenach kontrolowanych przez Kurdów doszło do co najmniej 12 ataków tak zwanego Państwa Islamskiego (IS). Ich oddziały dokonują również regularnych akcji zaczepnych w kontrolowanej przez Damaszek wschodniej Syrii, gdzie stały się celem lotniczych ataków armii rosyjskiej. - Państwo Islamskie, wbrew temu, co głosi Zachód, nie zostało pokonane. Obozy [dla rodzin członków IS - przyp. red.], jak obóz al-Hol, są wylęgarnią nowych rekrutów IS - zauważa doktor George Yacoub.