Erdogan: Pewnej nocy możemy pojawić się w Idlibie. Mówiąc wyraźnie, operacja nadciąga

Rosja będzie wykorzystywać kontakty z Turcją w celu zapobieżenia eskalacji w syryjskiej prowincji Idlib - przekazał w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dzień wcześniej doszło do rozmów turecko-syryjskich na temat tej syryjskiej prowincji, które nie przyniosły "końcowych rezultatów". - Jesteśmy daleko od punktu, do którego chcemy dotrzeć - przyznał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Turecko-rosyjskie rozmowy "nie przyniosły końcowego rezultatu"

- Mamy zamiar dalej wykorzystywać nasze kontakty robocze z kolegami tureckimi po to, aby nie pozwolić na rozwój sytuacji w Idlibie w kierunku dalszej eskalacji - powiedział w środę Dmitrij Pieskow. Na pytanie, czy z wyników rozmów ze stroną turecką zadowolona jest Rosja, rzecznik odparł, że jego kraj "przestał być zadowolony", gdy z Idlibu ataki zaczęli przypuszczać "bojownicy i grupy terrorystyczne". Celem tych ataków, jak stwierdził Pieskow, są rosyjskie obiekty wojskowe i syryjskie siły rządowe.

Szef rosyjskiej dyplomacji zapowiedział, że Rosja "będzie nadal omawiać z kolegami tureckimi" sytuację, jaka powstała w Idlibie i wywiązanie się z porozumień rosyjsko-tureckich zawartych w Soczi w 2018 roku. Zaznaczył, że na razie nie ma sygnałów o tym, by przygotowywane było spotkanie prezydentów obu państw.

Erdogan: pewnej nocy możemy pojawić się w Idlibie

Zdaniem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, wyniki ostatnich konsultacji w sprawie Idlibu są dalekie od jego oczekiwań. Przemawiając do deputowanych swej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), turecki przywódca powiedział, że Ankara jest zdeterminowana, aby Idlib stał się strefą bezpieczeństwa "bez wglądu na koszty", nawet wtedy, gdy rozmowy z Rosją na temat tego regionu będą kontynuowane.

Wzywając po raz kolejny reżim syryjski do wycofania sił do końca lutego za linię tureckich posterunków obserwacyjnych w Idlibie, Erdogan zastrzegł, że "to są nasze ostatnie ostrzeżenia". - Możemy pojawić się (w Idlibie) pewnej nocy bez ostrzeżenia. Mówiąc bardziej wyraźnie, operacja w Idlibie nadciąga - mówił Erdogan.