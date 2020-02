"To koniec świata". Małe dzieci umierają z zimna, 50 tysięcy ludzi szuka schronienia pod drzewami

Działania wojenne zbliżają się do gęsto zaludnionych obszarów i grozi to jeszcze większą katastrofą humanitarną w wojnie trawiącej Syrię od dziewięciu lat. Cierpienia ludności cywilnej w tym kraju narażonym na ataki i trudne warunki atmosferyczne, były przedmiotem środowych obrad Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Wyobraź sobie smutek rodzica. Wraz z dzieckiem uciekł ze strefy wojennej, tylko po to, by patrzeć, jak dziecko zamarza"

Na alarm bił także zastępca szefa ONZ do spraw humanitarnych Mark Lowcock. - Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka co najmniej 100 cywilów zginęło od 1 do 16 lutego w wyniku ataków powietrznych i naziemnych na północnym zachodzie. 35 zabitych to dzieci. Ponad 90 procent zgonów odnotowano na obszarach niekontrolowanych przez rząd – wyszczególnił Lowcock.