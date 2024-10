"NYT": przestraszeni pozostali liderzy Hamasu mogą zgodzić się na kompromisy

"Droga do pewnego rodzaju rozejmu w Strefie Gazy wydaje się (po śmierci lidera Hamasu) nieco łatwiejsza do pokonania, ponieważ według izraelskich i palestyńskich analityków daje zarówno Izraelowi, jak i Hamasowi, pretekst do złagodzenia swojego stanowiska" – napisał w analizie "New York Timesa" Patrick Kingsley.