50 zakładników w zamian za pięć dni przerwy w walkach? Netanjahu: "jeśli władze będą miały coś do ogłoszenia, zrobią to"

Postępy ofensywy w Gazie przymuszają Hamas do zawarcia umowy, a negocjatorzy izraelscy nie są skłonni rezygnować z żądania, by terroryści uwolnili wszystkie porwane dzieci wraz z ich matkami - pisze Times of Israel. Portal powołuje się na krążące w izraelskich mediach informacje od anonimowego urzędnika, które sprawiają wrażenie "zorganizowanego przecieku". Lokalne media szacowały, że grupa porwanych kobiet i dzieci to ok. 70 osób. Terroryści uprowadzili łącznie ponad trzydzieścioro dzieci. Najmłodszy zakładnik uprowadzony do Strefy Gazy miał w październiku 9 miesięcy i właśnie zaczął raczkować.