Opozycyjny portal: Hamas miał zaatakować Izrael już w kwietniu. Iran wpłynął na decyzję o przełożeniu wojny

Zdaniem opozycyjnego portalu Iran International islamscy terroryści z Hamasu w porozumieniu z Teheranem odroczyli atak na Izrael z kwietnia na październik. Wcześniej irański rząd zaprzeczył, jakoby miał wspierać palestyński Hamas w przygotowaniach do wojny.

Media izraelskie, na które powołuje się portal, podejrzewają, że atak został przełożony w związku z nieformalnymi rozmowami między Teheranem a USA, które doprowadziły we wrześniu tego roku do uwolnienia przetrzymywanych w Iranie pięciu Amerykanów oraz do uwolnienia dla objętego sankcjami Iranu kwoty około 6 miliardów dolarów, które były zamrożone w południowokoreańskim banku. Hamas, otwarcie wspierany i finansowany przez Iran, zaatakował Izrael niespełna miesiąc później.