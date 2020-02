Dokument nawiązuje do zobowiązań, podjętych w styczniu na konferencji Berlinie w sprawie Libii, przestrzegania embarga na dostarczanie broni do tego kraju nałożonego przez RB. Podkreśla też potrzebę zaprzestania wszelkiego wspierania i wycofania uzbrojonych najemników.

Dokument zawiera poparcie dla Misji Wsparcia ONZ w Libii (UNSMIL) i jej szefa Ghassana Salamé. Rada Bezpieczeństwa zwróciła się do sekretarza generalnego ONZ o przyspieszenie wykonania zadań nałożonych UNSMIL, przedłożenie raportu w sprawie monitorowania zawieszenia broni oraz mechanizmów rozwiązywania sporów w celu sformułowania dalszych zaleceń.

USA: zagraniczni najemnicy utrudniają porozumienie w Libii

Jak wskazał stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia, jego kraj wzywał już wcześniej do zawieszenia broni. Uzasadniał wstrzymanie się od głosowania odmową wyraźnej zgody na wdrożenie rezolucji przez strony konfliktu. Jego zdaniem RB powinna poczekać, aż konsultacje libijskie przyniosą rezultaty.

Ambasador USA przy ONZ Cherith Norman-Chalet była rozczarowana brakiem konsensusu. Zauważyła, że zagraniczni najemnicy, w tym z powiązana z Kremlem Grupa Wagner, utrudniają osiągnięcie porozumienia. Wezwała do natychmiastowego wycofania wszystkich obcych sił z Libii. Za niefortunne uznała, że niektórzy członkowie RB wysyłają tam sprzęt wojskowy i personel.

Norman-Chalet wyraziła zaniepokojenie wobec możliwości wszczęcia akcji wojskowej przez zwaśnione ugrupowania. Potępiając zamknięcie instalacji do wydobycia ropy naftowej, zaznaczyła, że żadna partia nie powinna wykorzystywać tych zasobów jako politycznego układu przetargowego, a obiekty muszą zostać ponownie otwarte.

"Dziś los Libii zależy od co najmniej sześciu zagranicznych państw"

W środę dziennik "Washington Post" w komentarzu do sytuacji w Libii wskazał, że mimo obietnic Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Turcja nie zakończyły wysyłania broni do północnoafrykańskiego kraju. Według ekspertów głównym tego powodem jest to, że europejscy oraz amerykańscy przywódcy obecni na styczniowej konferencji dotyczącej Libii w Berlinie nie wywarli "dostatecznej presji na państwa podsycające libijski konflikt".